Отец не нужен: ученые "создали" мышат от двух матерей

Понедельник, 15 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Отец не нужен: ученые

"Китайские ученые создали здоровых мышат, у которых две матери и нет отца.

Тем самым они расчищают препятствия для однополого размножения у людей", - пишет обозреватель The Times Рис Блейкли.

"Мышата от двух отцов тоже родились, но прожили всего пару дней", - говорится в статье.

Ученые из Китайской академии наук "создали структуры, подобные яйцеклеткам и сперматозоидам, из гаплоидных эмбриональных стволовых клеток (ЭСК), в которых вдвое меньше хромосом, чем в нормальной клетке", пишет inopressa.ru.

Методами редактирования генов были изменены участки ДНК, которые в природе импринтируются только генами матери или отца. "Для создания мышей с двумя матерями в гаплоидных ЭСК самок были фактически стерты три участка с материнским импринтингом. Затем эти ЭСК были введены в яйцеклетки, и в итоге родились относительно здоровые мышата женского пола", - говорится в статье, основанной на публикации Cell Stem Cell. Издание отмечает, что у этих самок появилось свое потомство.

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