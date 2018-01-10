Отель предложил одиноким постояльцам пообниматься с собакой

Среда, 10 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Отель предложил одиноким постояльцам пообниматься с собакой

Отель в Сан-Франциско (США) предложил постояльцам новую услугу.

По звонку на ресепшен в номер приносят собачку, с которой можно погулять, поиграть или просто пообниматься, сообщает Metro.

В гостинице Nikko также можно остановиться со своим питомцем, заплатив взнос 50 долларов. За эти деньги животному будет предоставлено удобное спальное место, миски для еды и воды, лоток для отходов, игрушки и возможность прогуляться по газону на крыше отеля.

Тем постояльцам, у которых нет животных, отель дает возможность пообщаться с собакой по кличке Бустер, которая проживает на территории отеля с 2015 года. Гости могут позвонить на ресепшен и уточнить, свободен ли пес для общения. Работники отеля бесплатно приводят Бустера в номер и оставляют его на любое необходимое время.

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