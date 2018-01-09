Открытие испанца может изменить способ производства солнечной энергии

Вторник, 09 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Открытие испанца может изменить способ производства солнечной энергии

Испанский физик Габриэль Лосано совершил открытие, которое может совершить настоящую революцию в фотовольтаике.

Его суть заключается в создании ячеек для солнечных батарей на основе не кремния, а перовскита - минерала, обнаруженного в 1839 году в Уральских горах и названного так в честь графа Л.А.Перовского. Как утверждает ученый из Института материаловедения в Севилье, уже удостоившийся премии «Лучшему молодому исследователю в области экспериментальной физики», внедрение новой технологии сделает использование солнечной энергии гораздо более эффективным.

Ввиду того, что применение кремния в фотовольтаике насчитывает более двадцати лет, полностью заменить его на перовскит, который к тому же встречается в природе значительно реже, в ближайшее время не удастся. Однако комбинация двух этих минералов может повысить эффективность работы панелей на 25% при снижении затрат на их производство, так как добыча и обработка перовскита обходится дешевле. Иными словами, из каждых 100 ватт энергии, которые генерируют солнечные батареи, почти половина превратится в электричество, пишет espanarusa.com.

В 2016 году Лосано получил престижный грант от Европейского исследовательского совета, которым отмечают ученых, чьи работы признаются наиболее значимыми для науки. Кроме того, на Мировом экономическом форуме технология, предложенная испанцем, была названа в числе десяти наиболее выдающихся и перспективных.

Последние новости

    • Ведущими Евровидения-2018 в Португалии будут четыре женщины

      Ведущими песенного конкурса «Евровидение», которое состоится в Лиссабоне в мае 2018 года, избрали четырех женщин.

      Подробнее

    • Португалия: необычная традиция в Праздник Трех королей

      Новость о своеобразной традиции в португальской деревне облетела мир.

      Подробнее

    • Испания: Модрич заплатит миллион евро, чтобы избежать тюрьмы

      Модрич был обвинен в нарушениях налогового законодательства Испании.

      Подробнее

    • Средний класс в каталонской столице постепенно выходит из кризиса

      Средний класс Барселоны продолжает восстанавливаться после кризиса.

      Подробнее

    • Берлускони призвал Италию не отказываться от евро

      Сильвио Берлускони во вторник сказал, что страна не должна отказываться от евро и что партия «Лига Севера» согласна, что подобный шаг представляет опасность для экономики.

      Подробнее

    • Безработица в Италии чуть уменьшилась в ноябре

      Уровень безработицы в Италии опустился в ноябре 2017 года до 11% после 11,1% в предыдущем месяце.

      Подробнее

    • Горбатый кит спас женщину от тигровой акулы

      Биолог Нэн Хаузер чуть не стала жертвой тигровой акулы.

      Подробнее

    • Пони пустили на шлепанцы

      Американский дизайнер и основатель собственного бренда Рик Оуэнс создал совместно с немецкой маркой Birkenstock шлепанцы, покрытые мехом пони.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!