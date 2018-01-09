Открытие испанца может изменить способ производства солнечной энергии

Его суть заключается в создании ячеек для солнечных батарей на основе не кремния, а перовскита - минерала, обнаруженного в 1839 году в Уральских горах и названного так в честь графа Л.А.Перовского. Как утверждает ученый из Института материаловедения в Севилье, уже удостоившийся премии «Лучшему молодому исследователю в области экспериментальной физики», внедрение новой технологии сделает использование солнечной энергии гораздо более эффективным.

Ввиду того, что применение кремния в фотовольтаике насчитывает более двадцати лет, полностью заменить его на перовскит, который к тому же встречается в природе значительно реже, в ближайшее время не удастся. Однако комбинация двух этих минералов может повысить эффективность работы панелей на 25% при снижении затрат на их производство, так как добыча и обработка перовскита обходится дешевле. Иными словами, из каждых 100 ватт энергии, которые генерируют солнечные батареи, почти половина превратится в электричество, пишет espanarusa.com.

В 2016 году Лосано получил престижный грант от Европейского исследовательского совета, которым отмечают ученых, чьи работы признаются наиболее значимыми для науки. Кроме того, на Мировом экономическом форуме технология, предложенная испанцем, была названа в числе десяти наиболее выдающихся и перспективных.