Отсидевший в тюрьме по ошибке 31 год американец стал миллионером

Четверг, 22 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Отсидевший в тюрьме по ошибке 31 год американец стал миллионером

Американец, по ошибке отсидевший в тюрьме 31 год, получил компенсацию в один миллион долларов.

Лоуренса Мак Кинни из штата Теннесси (Lawrence McKinney) освободили в 2009 году, так как по его делу появились новые улики. С 61-летнего мужчины сняли обвинения в изнасиловании и краже со взломом и выдали 75 долларов в качестве компенсации.

«Мои двадцать, тридцать и даже сорок лет отняло правительство. У меня не было ни единого шанса устроить свою жизнь», - пожаловался Мак Кини. Он получил возможность потребовать увеличения компенсации только спустя восемь лет 20 декабря 2017 года, когда губернатор штата реабилитировал его.

Комиссия по рассмотрению жалоб штата в среду 21 марта обязалась выплатить максимальную компенсацию, которая полагается в случае заключения в тюрьму по ошибке - один миллион долларов.

Мак Кини сразу же выплатят 353 тысячи долларов, чтобы он смог оплатить услуги адвоката, а оставшиеся 647 тысяч разделят на месячные выплаты в 3350 долларов. Американец будет получать их в течение десяти лет, начиная с мая.

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