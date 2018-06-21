Овечкину вручили очередной трофей

Четверг, 21 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Овечкину вручили очередной трофей

Александр Овечкин в седьмой раз в карьере стал обладателем Rocket Richard Trophy как лучший бомбардир регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

За 84 игры регулярного сезона НХЛ россиянин 49 раз поражал ворота соперников. Овечкин поднял над головой приз в седьмой раз в карьере, повторив достижение бывшего канадского хоккеиста и члена Зала Славы НХЛ Бобби Халла.

8 июня «Вашингтон Кэпиталс» взяли верх над «Лас Вегас Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Кэпиталс». 32-летний Овечкин стал обладателем трофея впервые в карьере. Россиянина признали самым ценным игроком розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2017/2018.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Всего в активе россиянина 607 шайб и 515 голевых передач за клуб из столицы США. Овечкин - лучший бомбардир в истории «Кэпиталс».

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