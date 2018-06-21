Овечкину вручили очередной трофей

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

За 84 игры регулярного сезона НХЛ россиянин 49 раз поражал ворота соперников. Овечкин поднял над головой приз в седьмой раз в карьере, повторив достижение бывшего канадского хоккеиста и члена Зала Славы НХЛ Бобби Халла.

8 июня «Вашингтон Кэпиталс» взяли верх над «Лас Вегас Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Кэпиталс». 32-летний Овечкин стал обладателем трофея впервые в карьере. Россиянина признали самым ценным игроком розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2017/2018.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Всего в активе россиянина 607 шайб и 515 голевых передач за клуб из столицы США. Овечкин - лучший бомбардир в истории «Кэпиталс».