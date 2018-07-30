Пальма – самое дешевое авианаправление этого лета в Испании

Понедельник, 30 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Пальма – самое дешевое авианаправление этого лета в Испании

Майорка оказалась в этом году самым дешевым европейским направлением для испанцев с точки зрения перелетов.

Стоимость авиабилета в Пальму с вылетом из аэропортов Испании в августе в среднем составляет 67,90 евро в одну сторону.

Рейтинг самых дешевых летних авиамаршрутов Европы опубликовал портал по поиску билетов Kiwi. Вслед за Майоркой в списке расположился еще один остров Балеарского архипелага – Ибица, куда в августе можно улететь в среднем за 68 евро. Четвертую строчку занимает Аликанте со средней ценой в 75 евро, а на третьем и пятом месте – немецкие города Дюссельдорф (68 евро) и Кельн (76 евро).

При составлении рейтинга были проанализированы тарифы в 168 городах в 64 странах. Самый дорогой авиаперелет из Испании в августе – в Чианг Май (Таиланд), средняя стоимость билета в одну сторону превышает 1500 евро, пишет noticia.ru.

Также в числе самых дорогих направлений – индонезийский Ломбок (1328 евро) и японская Осака (1325 евро).

Средняя стоимость авиабилетов по Испании этим летом установилась на уровне 95,08 евро в одну сторону. Жители страны могут недорого слетать в Германию (104,70 евро), Бельгию (116 евро), Австрию (121,72 евро) и Португалию (144 евро). Дороже всего стоят билеты из Испании в Венесуэлу (1400 евро), Индонезию (1076,5 евро) и Кению (986,42 евро).

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