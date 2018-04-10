Пара сбежала из испанского ресторана, не заплатив 4 тысячи евро

В полицию обратился менеджер ресторана при отеле Bohemia Suites &Spa, расположенного на юге острова. Он заявил, что клиенты, отужинав, не оплатили счет в 4 тысячи евро. Агенты допросили работников заведения, которые рассказали, что это были итальянцы, которые заказали две бутылки вина Dominio de Pingus стоимостью 1950 евро каждая. Это одно из самых дорогих вин в Испании, пишет noticia.ru.

Когда посетителям принесли счет, они отказались оплачивать его. По их словам, они заказывали другое вино той же марки, которые было представлено в меню по гораздо более низкой цене.