Пара сбежала из испанского ресторана, не заплатив 4 тысячи евро

Вторник, 10 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Пара сбежала из испанского ресторана, не заплатив 4 тысячи евро

Полиция задержала мужчину и женщину по подозрению в мошенничестве после того, как они сбежали из ресторана, не заплатив за дорогое вино.

В полицию обратился менеджер ресторана при отеле Bohemia Suites &Spa, расположенного на юге острова. Он заявил, что клиенты, отужинав, не оплатили счет в 4 тысячи евро. Агенты допросили работников заведения, которые рассказали, что это были итальянцы, которые заказали две бутылки вина Dominio de Pingus стоимостью 1950 евро каждая. Это одно из самых дорогих вин в Испании, пишет noticia.ru.

Когда посетителям принесли счет, они отказались оплачивать его. По их словам, они заказывали другое вино той же марки, которые было представлено в меню по гораздо более низкой цене.

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