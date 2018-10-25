Пара случайно выбросила выигрышный лотерейный билет

Четверг, 25 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Пара случайно выбросила выигрышный лотерейный билет

Австралийская пара по ошибке выбросила лотерейный билет с крупным выигрышем.

Как сообщает издание Daily Mail, супругам пришлось искать его в мусорном контейнере.

Жители региона Голубые горы австралийского штата Новый Южный Уэльс получили на электронную почту уведомление о выигрыше в лотерею. Куш составил 800 тысяч австралийских долларов (37,1 миллиона рублей). Мужчина поначалу не поверил своим глазам и дважды перепроверил выигрышные номера.

Он поделился радостью с супругой, но та вспомнила, что несколько дней назад случайно выбросила билет. Пара поспешила к мусорному контейнеру — в тот день должны были вывозить мусор, и они очень боялись, что не успеют. Через некоторое время им удалось найти билет.

«То утро выдалось богатым на события. Как вы можете предположить, я не смог съесть завтрак после всех волнений», — рассказал мужчина. Он признался, что потратит деньги на погашение ипотеки.

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