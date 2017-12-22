Парадный Mercedes Гитлера выставят на аукционе

Пятница, 22 Декабрь 2017 Мир Мир Популярные материалы

Парадный Mercedes Гитлера выставят на аукционе

Принадлежавший фюреру Германии автомобиль продадут с молотка на американском аукционе Scottsdale в январе следующего года.

Парадный автомобиль Mercedes-Benz 770 Grosser Offener Tourenwagen, которым владел Адольф Гитлер, выставят на аукционе. Об этом сообщает на сайте аукционного портала Worldwide Auctioneers.

Сообщается, что машина была сделана по специального заказу фюрера. Этот Mercedes являлся основным парадным автомобилем Гитлера с октября 1939 по май 1941. В том числе машина использовалась во время военного парада в Берлине в 1940 году после французской кампании, пишет ntv.ru.

Позднее автомобиль захватили американские военные. У Mercedes несколько раз сменялись хозяева. В частности, до 2004-го автомобиль принадлежал мультимиллионеру и владельцу казино в Лас-Вегасе Ральфу Энгельстаду. Потом она была продана «европейскому владельцу».

Цена на парадный автомобиль Гитлера не указана. Но сообщается, что 10% от выручки при продаже пожертвуют на образовательные проекты о холокосте.

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