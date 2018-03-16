Парадоксы португальской армии

Согласно документу, в армии все меньше и меньше женщин.

В период с 2010 по 2017 годы процент представительниц прекрасного пола в Вооруженных Силах снизился с 13 до 10,5%. В целом в кадровом составе насчитывалось 2.930 женщин.

В 2017 году женщины составляли 10,6% военнослужащих ВМС, 8,7% - в армии и 14,8% - в ВВС.

Согласно исследованию, увеличение числа женщин в Вооруженных Силах наблюдалось до 2000 года, когда оно стабилизировалось, и снова возросло с 2004 года, когда завершилась обязательная военная служба и набор стал исключительно добровольным.

В свою очередь, уменьшение объясняется «сильным сокращением кадровых военнослужащих в условиях кризиса», которое затронуло, в основном, режимы добровольной и контрактной службы, в которых процент концентрации женщин был выше среднего.

Для авторов исследования падение численности женщин - одновременно «неожиданно и парадоксально». ««Неожиданно», поскольку углубление процесса профессионализации и задачи набора персонала, которые обычно связаны с ним, потенциально приводят к усилению женского компонента, - подчеркивают социологи. - «Парадоксально» - в рамках обязательств, взятых Португалией в осуществлении резолюции Совета Безопасности ООН, которая стимулирует государства увеличивать представительство женщин в своих силах и в контингентах, направляемых в международные миссии».