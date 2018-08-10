Парализованного журналиста четвертый раз оставили в пустом самолете

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Гарднера, экипаж лайнера застрял в специальном лифте, который должен был спустить инвалида-колясочника на землю.

«Это так абсурдно, что даже смешно. Через 30 минут после посадки в аэропорту Хитроу я снова застрял в пустом самолете. Экипаж заперся в своей гидравлической кабине и не мог выбраться. Экипаж рейса работает блестяще», — написал корреспондент.

Спустя несколько минут Гарднер рассказал, что членам экипажа удалось вытащить его кресло-каталку через окно. Мужчина поблагодарил их за помощь, попутно напомнив руководству аэропорта об их очередном провале.

Парализованного журналиста оставили в пустом самолете четвертый раз, пишет The Sun. Однажды он около часа ждал людей, которые могли бы помочь ему выбраться из лайнера. Кроме того, сотрудники аэропорта теряли его инвалидное кресло.