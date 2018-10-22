Парфюмерия с итальянским бергамотом от Джорджио Армани
Возможно, некоторые слышали, что бергамот – это гибрид, образованный от скрещивания апельсина и померанца.
Но то, что название этого растения тесно связано с Италией, знают далеко не все.
А ведь Бергамот – слово, образованное от города Бергамо, который находится на Апеннинском полуострове. Наверняка, очень многие пробовали чай с бергамотом, а может и конфеты с его добавлением, пишет napoli1.com.
А заменяя натуральное масло бергамота на синтезированное (во избежание аллергии и ожогов на коже из-за его сильной концентрации), его добавляют и в духи, пишет Profumeriacauli.it
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