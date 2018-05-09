Парк наблюдения за звездами открылся в Испании
В испанской провинции Жирона, в городе Альбанья, открылся первый тематический парк, где можно наблюдать за звездами.
Парк называется «Темное небо». Такое название он получил благодаря крайне низкому уровню светового загрязнения.
В зоне площадью 90 квадратных километров звездное небо видно наиболее отчетливо.
Это место было выбрано для строительства обсерватории, которая открылась в июле прошлого года, сообщает РИА Новости.
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