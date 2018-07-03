Парламент Италии одобрил «Декрет о достоинстве»

С одобрения парламентом так называемого «Декрета о достоинстве» правительство Италии начинает новую главу в итальянской внутренней политике, сообщает regnum.ru.

Декрет, предложенный министром труда и вице-премьером Луиджи ди Майо, сосредоточен на четырех основных аспектах. Он включает в себя меры по сокращению работы на основании временных контрактов, которые не дают работникам чувства уверенности в завтрашнем дне; запрет рекламы азартных игр; штрафование компаний, покидающих страну после получения государственного финансирования тем или иным способом; меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов.