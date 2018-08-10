Парламент Италии одобрил закон о запрете рекламы букмекеров

Парламент страны одобрил законопроект о полном запрете на рекламу и спонсорство азартных игр независимо от условий их продвижения.

Парламент страны принял предложение Совета министров запретить рекламу азартных игр 155 голосами «за» и 125 голосами против.

Отныне незаконно рекламировать азартные игры и услуги в интернете, на радио и телевидении. Спортивное спонсорство букмекеров отныне также вне закона. Однако государственная национальная лотерея освобождена от этого запрета, пишет bookmaker-ratings.ru.

Запрет вступит в силу с 1 января 2019 года. Однако компании, которые имеют действующие контракты и соглашения сверх этой даты, смогут работать до 30 июня 2019 года.