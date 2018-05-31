Парламент Португалии отказался легализовать эвтаназию

Парламент Португалии проголосовал против легализации эвтаназии - законопроект, предложенный левыми, отвергли 115 парламентариев, поддержали 110, пятеро воздержались, 29 мая передает агентство Reuters.

Эвтаназия, то есть убийство пациента врачом с его согласия или согласия родственников, разрешена в Бельгии, Канаде, Колумбии, Люксембурге и Нидерландах, пишет regnum.ru.

В Швейцарии и ряде штатов США разрешена «помощь в самоубийстве» - пациент может сделать смертельную инъекцию под наблюдением врача. Не считаются эвтаназией, но также являются фактическим убийством производимые во многих странах отключения «безнадежных» пациентов от аппаратов жизнеобеспечения.