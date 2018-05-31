Парламент Португалии отказался легализовать эвтаназию

Четверг, 31 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Парламент Португалии отказался легализовать эвтаназию

Законопроект по легализации эвтаназии отвергнут 115 голосами против 110.

Парламент Португалии проголосовал против легализации эвтаназии - законопроект, предложенный левыми, отвергли 115 парламентариев, поддержали 110, пятеро воздержались, 29 мая передает агентство Reuters.

Эвтаназия, то есть убийство пациента врачом с его согласия или согласия родственников, разрешена в Бельгии, Канаде, Колумбии, Люксембурге и Нидерландах, пишет regnum.ru.

В Швейцарии и ряде штатов США разрешена «помощь в самоубийстве» - пациент может сделать смертельную инъекцию под наблюдением врача. Не считаются эвтаназией, но также являются фактическим убийством производимые во многих странах отключения «безнадежных» пациентов от аппаратов жизнеобеспечения.

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