Пассажир расстроился из-за места в самолете и пригрозил всем бомбой

Инцидент произошел после посадки в самолет, следовавший из Орландо, США, в Лондон. После того, как мужчина пригрозил бомбой, сотрудники полиции вывели пассажиров из авиалайнера, чтобы проверить салон. Они не нашли ничего подозрительного в самолете, и в итоге он вылетел в пункт назначения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя и допросили его, а затем передали дело ФБР.