Пассажир расстроился из-за места в самолете и пригрозил всем бомбой
Пассажир, летевший рейсом авиакомпании Norwegian Airlines, не обрадовался месту, которое ему дали в самолете, и заявил о том, что у него бомба.
Инцидент произошел после посадки в самолет, следовавший из Орландо, США, в Лондон. После того, как мужчина пригрозил бомбой, сотрудники полиции вывели пассажиров из авиалайнера, чтобы проверить салон. Они не нашли ничего подозрительного в самолете, и в итоге он вылетел в пункт назначения.
Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя и допросили его, а затем передали дело ФБР.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!