Пассажирка самолета обожглась лапшой и четыре года ждала компенсацию

Четверг, 18 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Пассажирка самолета обожглась лапшой и четыре года ждала компенсацию

Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines выплатит компенсацию в размере 135 тысяч долларов пассажирке, которая во время перелета получила ожоги.

Стюардесса опрокинула тарелку с лапшой на колени женщине во время перелета из Сеула в Париж. Об этом сообщает The Straits Times.

Женщина по фамилии Чан (Chang) в марте 2014 года получила ожоги 2-й и 3-й степени в области живота и верхней части бедер. Кореянка подала в суд на авиакомпанию Asiana Airlines, поскольку, по ее мнению, на борту было недостаточно средств медицинской помощи. Пострадавшая заявила, что до окончания перелета ей приходилось обходиться мазью, мешком со льдом и обезболивающими таблетками.

Также Чан в суде сообщила, что полное физическое восстановление после инцидента невозможно даже при кожной трансплантации.

В свою очередь, авиакомпания пыталась в суде доказать, что на Ченг опрокинули лапшу, потому что она сама задела поднос с тарелками. Также перевозчик настаивал, что помощь пассажирке на борту была оказана в соответствии с предписаниями медиков.

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    • Пассажирка самолета обожглась лапшой и четыре года ждала компенсацию

      Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines выплатит компенсацию в размере 135 тысяч долларов пассажирке, которая во время перелета получила ожоги.

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