Пассажиров напугала сумка с подписью «бомба»

Понедельник, 09 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Пассажиров напугала сумка с подписью «бомба»

На ленточном конвейере для багажа в аэропорту Брисбена (Австралия) пассажиры заметили сумку с ужасающей подписью.

На листе бумаги, приклеенном скотчем, под именем человека от руки было написано Bomb to Brisbane («Бомба в Брисбен»). Прибывшая в аэропорт полиция попросила людей покинуть помещение.

Оказалось, что владелица сумки, 65-летняя Венката Лакшми, под словом «бомба» имела в виду Бомбей - старое название Мумбаи, откуда она только что прилетела со своим багажом.

Некоторые пассажиры удивились, что происшествие вызвало столько шума. «Честно говоря, сначала я думала, что это была чья-то шутка, но очень испугалась, когда увидела полицейских», - поделилась одна из них.

Полиция досмотрела сумку и заключила, что она не представляет опасности.

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