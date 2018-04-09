Пассажиров напугала сумка с подписью «бомба»
На ленточном конвейере для багажа в аэропорту Брисбена (Австралия) пассажиры заметили сумку с ужасающей подписью.
На листе бумаги, приклеенном скотчем, под именем человека от руки было написано Bomb to Brisbane («Бомба в Брисбен»). Прибывшая в аэропорт полиция попросила людей покинуть помещение.
Оказалось, что владелица сумки, 65-летняя Венката Лакшми, под словом «бомба» имела в виду Бомбей - старое название Мумбаи, откуда она только что прилетела со своим багажом.
Некоторые пассажиры удивились, что происшествие вызвало столько шума. «Честно говоря, сначала я думала, что это была чья-то шутка, но очень испугалась, когда увидела полицейских», - поделилась одна из них.
Полиция досмотрела сумку и заключила, что она не представляет опасности.
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