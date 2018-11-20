Пассажиров сломавшегося самолета заставили заплатить за ремонт

На борту Boeing 787 Dreamliner, следовавшего из Пекина в Варшаву, находились 250 пассажиров. Перед взлетом в варшавский аэропорт имени Шопена у самолета вышел из строя гидравлический насос.

Нанятый для починки лайнера механик отказался принимать перевод денег за ремонт на банковский счет и потребовал, чтобы работу ему оплатили наличными. После этого сотрудникам авиакомпании пришлось собрать у всех находившихся на борту пассажиров деньги.

«Сотрудник на складе Boeing в Пекине настаивал на наличных», — пояснил представитель LOT Airlines Адриан Кубицкий. Он добавил, что экипаж самолета смог собрать с путешественников около 2,5 тысячи китайских юаней (примерно 23 тысячи рублей).

«Мы были в международном аэропорту! Я не могу поверить, что здесь зарплату механику, стоящему рядом с самолетом, дают наличными в конверте», — поделился один из разъяренных пассажиров.

В итоге вылет авиалайнера задержали на десять часов, а сотрудники авиакомпании вернули пассажирам все собранные деньги немедленно после приземления в Варшаве. Кубицкий лично принес путешественникам извинения от лица компании.