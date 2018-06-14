Пассажиры падающего самолета поделились своими впечатлениями

Четверг, 14 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Пассажиры падающего самолета поделились своими впечатлениями

Пассажиры описали свои впечатления после того, как их самолет находился в свободном падении в течение 10 секунд.

Об этом сообщает австралийское онлайн-издание News.com.au

Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Qantas, который следовал из Лос-Анджелеса в австралийский город Мельбурн. Из-за внезапной воздушной воронки самолет сначала попал в сильную турбулентность, а затем начал падать в Тихий океан. В момент инцидента на борту находились 484 пассажира, некоторые из них рассказали о своих ощущениях.

«Это случилось примерно спустя два часа после вылета из Лос-Анджелеса. Внезапно наш самолет сильно затрясло, а затем он просто начал падать. Это длилось около 10 секунд», - поделилась пассажирка Жанель Уилсон. «Многие были не пристегнуты и повисли в воздухе над креслами. Возникло ощущение, что ты только что был на пике американской горки, а сейчас летишь вниз», - добавила она. По словам девушки, все ее попутчики были жутко напуганы и думали, что самолет разобьется.

Пилотам удалось стабилизировать авиалайнер, а из путешественников и персонала никто не пострадал. Эксперты воздушной безопасности считают, что воздушный вихрь возник из-за пролетающего неподалеку другого самолета. Однако представитель Qantas заявил, что стандартов расстояния между воздушными суднами нарушено не было.

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