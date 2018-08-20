Перечислены лучшие кроссовки для свадьбы

Понедельник, 20 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Перечислены лучшие кроссовки для свадьбы

Американское модное издание Hypebae составило список лучших кроссовок, которые девушки могут надеть на свою свадьбу вместо туфель на каблуках.

На первом месте оказались массивные Versace Chain Reaction Sneakers, которые порекомендовали носить с белым брючным костюмом.

За ними последовали Calvin Klein 205W39NYC Carla sneakers в комбинации с женственным платьем с V-образным декольте и на тонких бретельках.

В список также вошли PUMA Thunder Desert и Reebok Mobius OG, которые посоветовали сочетать с рубашкой оверсайз.

Кроме того, в качестве летней альтернативы издание предложило невестам сандалии adilette Slides с радужным принтом.

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