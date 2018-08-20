Перечислены лучшие кроссовки для свадьбы

На первом месте оказались массивные Versace Chain Reaction Sneakers, которые порекомендовали носить с белым брючным костюмом.

За ними последовали Calvin Klein 205W39NYC Carla sneakers в комбинации с женственным платьем с V-образным декольте и на тонких бретельках.

В список также вошли PUMA Thunder Desert и Reebok Mobius OG, которые посоветовали сочетать с рубашкой оверсайз.

Кроме того, в качестве летней альтернативы издание предложило невестам сандалии adilette Slides с радужным принтом.