Перес выиграл первую практику Гран-при Италии
Мексиканский пилот команды "Форс Индия" Серхио Перес стал лучшим в первой свободной практике Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата "Формулы-1".
Первая часть свободных заездов проходила на мокрой трассе. Время мексиканца – 1 минута 34,000 секунды. Второй результат у финна Кими Райкконена из "Феррари" (+0,550), третий – у партнера Переса по команде француза Эстебана Окона (+0,593).
Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин (+3,929) показал 18-й результат, его партнер по команде канадец Лэнс Стролл – 19-й (+4,253), пишет РИА Новости.
Вторая свободная практика Гран-при Италии пройдет позднее в пятницу.
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