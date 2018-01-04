Пэрис Хилтон выходит замуж за Криса Зилку

Четверг, 04 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Пэрис Хилтон выходит замуж за Криса Зилку

36-летняя Пэрис Хилтон (Paris Hilton) выходит замуж!

Возлюбленный светской львицы 32-летний актер Крис Зилка сделал ей предложение, на которое звезда ответила согласием. В Instagram Пэрис поделилась своими эмоциями и показала трогательные снимки.

«Я сказала «да»! Я так счастлива и рады быть помолвленной с любовью всей моей жизни. Он - мой лучший друг, моя душа. Он идеален для меня во всех отношениях. Настолько преданный, любящий и добрый. Я чувствую себя самой счастливой девушкой во всем мире! Мои мечты сбылись! Спасибо, что доказал мне, что настоящие сказки существуют!» - написала Хилтон.

Предложение Крис сделал Пэрис во время зимних каникул на горнолыжном курорте в Аспене. Поклонникам дива успела уже показать и роскошное кольцо внушительного размера.

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