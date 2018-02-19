Первое олимпийское «золото» Италии в сноуборде

Понедельник, 19 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Первое олимпийское «золото» Италии в сноуборде

Очередную медаль для Италии, на сей раз высшей пробы, принесла сноубордистка Микела Мойоли.

22-летняя уроженка небольшого городка Альцано-Ломбардо, провинции Бергамо, уверенно выступила на всех этапах сноуборд-кросса и завоевала первую золотую медаль для Италии в этом виде зимнего спорта.

Микела выступала и на Олимпиаде в Сочи, заняв тогда 6-е место. Наивысшими достижениями итальянки до сих пор были две бронзовые медали чемпионатов мира.

«Мне просто не хватает слов. Это самый лучший день в моей жизни, я вам говорю серьезно. Еще когда я пересекала финишную черту, то уже начинала плакать. Похоже, что плачу и сейчас. Я очень рада. Благодарна всем, кто оказывал мне помощь последние четыре года. Это моя семья, моя команда, мои друзья. И мои родные тоже плакали. Они необычайно рады моему успеху. Сбылась моя детская мечта! Если это сон, то не будите меня! Я когда финишировала, то промелькнула мысль: «О боже, неужели я сделала это!». Весь груз проблем свалился с плеч, чему я очень рада. Я горжусь своей проделанной работой», цитирует Мойоли Олимпийский канал.

Два комплекта медалей разыграли горнолыжники, где Италия также надеется на медали самой высокой пробы. Но пока «бронза» Федерики Бриньоне остается в единственном числе. В супергиганте у мужчин Доминик Парис показал 7-й результат , а женском слаломе Чара Костацца и Ирене Куртони заняли 9-е и 10-е места соответственно, пишет napoli1.com.

После семи соревновательных дней в копилке сборной Италии 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые медали. Это - 9-е общекомандное место. Уверенно лидируют, с 9-ю золотыми медалями представители Германии.

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