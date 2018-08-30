Первое свидание доктора закончилось спасением жизни

Четверг, 30 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Первое свидание доктора закончилось спасением жизни

Американский анестезиолог Энди Трейнор рассказала, как на первом свидании была вынуждена сделать массаж сердца и искусственное дыхание своему ухажеру.

Как сообщает издание The Mirror, у него случился сердечный приступ.

Инцидент произошел в городе Санта-Круз, штат Калифорния. 45-летнюю Трейнор пригласил на свидание ее 56-летний знакомый Макс Монтгомери, признавшийся ей в симпатии. С утра пара отправилась на пляж, где каталась на сапбордах — надувных досках с веслом.

Когда мужчина вышел из воды, он неожиданно потерял сознание и упал. Испуганная Трейнор попыталась прощупать его пульс. Его не было, и доктор начала сердечно-легочную реанимацию. Свидетели происшествия вызвали скорую, она приехала спустя семь минут. По пути в больницу врачи смогли вернуть к жизни Монтгомери с помощью инъекций адреналина и электрических разрядов.

Позже мужчина признался, что счел ситуацию крайне неловкой: «Я наконец-то сказал женщине, которая мне очень нравилась, о своей симпатии, и она ответила мне тем же, а тут этот приступ. Кто захочет встречаться с тем, у кого только что был приступ?». Как только Монтгомери пришел в себя, он позвонил Трейнор и извинился, а та разрыдалась от облегчения.

На следующий день мужчине сделали коронарное шунтирование, после чего в палате он сказал возлюбленной, что поймет, если она не захочет пойти с ним на второе свидание. Та ответила, что поддержит его в любом случае. Когда мужчину выписали из больницы, они снова пошли на пляж и там впервые поцеловались.

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