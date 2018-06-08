Первый испанский астронавт назначен министром науки

Пятница, 08 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Первый испанский астронавт назначен министром науки

Педро Дуке, первый испанец, отправившийся в космос, получил пост министра в новом кабинете правительства Испании.

В его компетенцию будут входить вопросы науки, инноваций и университетов.

Дуке окончил Мадридский политехнический университет в 1986 и шесть лет спустя прошел отбор на участие в программе Европейского космического агентства.

Впервые он полетел в космос в 1998 году, в рамках 9-дневной космической миссии на борту шаттла Discovery. В 2003 году Дуке совершил второй полет в космос в составе экипажа МКС, пишет noticia.ru.

В последние годы астронавт занялся политикой, выступал с критикой псевдонаучных практик, а также упрекал правительство Мариано Рахоя в урезании бюджета на научные исследования.

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