Первый летающий автомобиль поступил в продажу в Испании

Компания PAL-V представила машины на Женевском автосалоне 2018 года, и уже вышла с ними на рынок элитного транспорта.

PAL-V Liberty представляет собой смесь автомобиля и гироплана.

Модель на днях была выставлена в салоне Marbella Supergarage в Марбелье (Малага), который славится продажей эксклюзивных транспортных средств. Среди известных сделок салона – продажа Ferrari LaFerrari стоимостью 3,7 млн евро и Bugatti Veyron, стоимость которого приближалась к 2 млн евро.

Летающий автомобиль серии Pionner Edition доступен для предзаказа. Его можно будет получить в начале 2019 года. Первая серия будет включать всего 90 машин стоимостью 500 тысяч евро каждая. Позже PAL-V планирует выпустить более доступную версию по цене 320 тысяч евро, пишет noticia.ru.

Отмечается, что для того чтобы управлять таким транспортным средством понадобится не только водительское удостоверение, но и лицензия пилота вертолета.

По предварительной информации, по меньшей мере один клиент из арабского региона уже заинтересовался покупкой летающего автомобиля.

PAL-V Liberty рассчитан всего на двух человек. Он оборудован тремя двигателями: одним для передвижения по земле, и двумя для полетов. Максимальная скорость передвижения по дороге не слишком высока и составляет всего 100 км/ч, а в воздухе транспортное средство может развивать скорость до 180 км/ч.

За основу для летающего автомобиля был взят именно гироплан, а не вертолет, поскольку эта технология обеспечивает большую стабильность и простоту в управлении. Средство передвижения взлетает вертикально и не нуждается в разгоне. Оно может подниматься на высоту до 3500 м. Объем топливного бака составляет 100 л, и на земле автомобиль может проехать в автономном режиме до 1300 км, а в воздухе – пролететь до 500 км.