Пес наелся бумаги и склеил себе пасть

Среда, 27 Декабрь 2017 Мир Мир Популярные материалы

Пес наелся бумаги и склеил себе пасть

В британском городе Блэкпул, графство Ланкашир, ветеринары спасли пса, у которого слиплась пасть.

Пока хозяйка ходила в магазин, 10-летний джек-рассел-терьер по кличке Оскар сжевал рекламную листовку, брошенную в почтовый ящик. Из пережеванной бумаги и слюны образовалась масса, напоминающая папье-маше, которая склеила челюсти собаки.

«Я принесла ему угощение, и он очень хотел его съесть, но не мог открыть пасть, и кругом были слюни, - рассказала хозяйка пса 55-летняя Пэт Финнерти (Pat Finnerty). - Я присмотрелась и увидела, что Оскар не может разжать челюсти, но не знала причину. Потом я заметила жеваную листовку, которую, должно быть, бросили в почтовый ящик».

Женщина отвезла Оскара в ветеринарную клинику, где специалисты под общим наркозом извлекли липкую массу из пасти собаки при помощи стоматологических инструментов. В тот же день пес вернулся домой.

В 2009 году сообщалось, что золотистый ретривер по кличке Бэйли съел 17 предметов одежды и кусочек полотенца. Пес остался жив.

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