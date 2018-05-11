Пес выстрелил в хозяина из пистолета

51-летний житель города Ричард Ремм (Richard Remme) утверждает, что инцидент произошел, когда он играл со своим псом на диване. Он сбросил собаку, забравшуюся к нему на колени, но та тут же прыгнула обратно. В этот момент прозвучал выстрел из пистолета, который висел на поясе мужчины. Ремм полагает, что пес случайно снял оружие с предохранителя, а затем наступил на спусковой крючок.

Пуля попала мужчине в ногу, но ранение оказалось неопасным. По словам Ремма, собака перепугалась, легла сзади и скулила, потому что чувствовала себя виноватой. Мужчину доставили в больницу, там ему оказали помощь и в тот же день выписали.

В 2017 году сообщалось, что собака выстрелила в американского охотника по имени Уильям Рэнкурт из его же ружья. Выстрел был совершен с расстояния приблизительно 20 метров. Дробь попала мужчине в спину. Остальные охотники не пострадали.