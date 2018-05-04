Песчаная буря в Индии убила более 80 человек

Штормовой ветер вырывал деревья, разрушал дома и валил электрические столбы. Сильнее всего от стихии пострадал штат Уттар-Прадеш, там жертвами стали около 50 человек, еще 38 получили различные травмы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также поручил властям согласовать меры по оказанию помощи нуждающимся. Местные власти оценивают ущерб от стихийного бедствия.