Петр Порошенко встретился с новым премьер-министром Испании

Новоизбранный глава испанского правительства принял во дворце Монклоа президента Украины Петра Порошенко. Встреча началась в 9.30 утра по местному времени. Речь идет о первом официальном визите президента Украины в Испанию за последние 22 года, пишет espanarusa.com.

Порошенко, чей визит в Испанию был запланирован еще до того, как Санчес стал главой правительства, также встретится с королем Испании Филиппом VI, президентом Конгресса депутатов Аной Пастор и представителями испанского предпринимательского сектора.

Прежде чем прибыть с визитом в Мадрид, украинский президент посетил Сантьяго-де-Компостелу, где он встретился с президентом Хунты Галисии Альберто Нуньесом Фейхоо. Встреча прошла во дворце Pazo de Raxoi.