Пиццу с марихуаной предлагают в Италии‍

Такое решение было принято ресторатором после одобрения советом провинции использования каннабиса в лечебных целях.

Владелец исторического ресторана Fink, работающего в городе с 1945 года, решил предложить клиентам что-то необычное. В результате после эксперимента, начатого в феврале, пицца с каннабисом стала постоянным блюдом в меню заведения, пишет petrogazeta.ru.

Оговоримся, что посетители ресторана, ожидающие увидеть листья конопли на поверхности пиццы, будут разочарованы: каннабис содержится в тесте.

Экспериментаторам потребовалось несколько попыток, чтобы успешно ввести марихуану в состав пиццы, но в конце концов «идеальное тесто» было получено.

Пицца с каннабисом сразу стала пользоваться большой популярностью. Успех столь велик, что теперь изделие предлагают каждый вечер, а не только по пятницам, как предполагалось изначально. «Марихуановая» пицца стоит на полтора евро дороже обычной.