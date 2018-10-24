«Пиратов Карибского моря» задумали перезапустить без Деппа

Студия ведет переговоры со сценаристами Реттом Ризом и Полом Верником. При этом звезда оригинальных фильмов Джонни Депп, скорее всего, не будет принимать участия в проекте.

Продюсером, по замыслу, должен остаться Джерри Брукхаймер, работавший над всеми пятью лентами.

«Пираты Карибского моря» в сумме заработали 4,5 миллиарда долларов за 14 лет существования франшизы. В картинах также снимались Кира Найтли, Орландо Блум и Джеффри Раш.