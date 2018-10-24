«Пиратов Карибского моря» задумали перезапустить без Деппа

Среда, 24 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

«Пиратов Карибского моря» задумали перезапустить без Деппа

Компания Disney рассматривает возможность перезапуска кинофраншизы «Пираты Карибского моря».

Студия ведет переговоры со сценаристами Реттом Ризом и Полом Верником. При этом звезда оригинальных фильмов Джонни Депп, скорее всего, не будет принимать участия в проекте.

Продюсером, по замыслу, должен остаться Джерри Брукхаймер, работавший над всеми пятью лентами.

«Пираты Карибского моря» в сумме заработали 4,5 миллиарда долларов за 14 лет существования франшизы. В картинах также снимались Кира Найтли, Орландо Блум и Джеффри Раш.

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