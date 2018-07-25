Пирло станет помощником Манчини в сборной Италии

Как сообщает Ansa, Итальянская федерация футбола уже провела переговоры с 39-летнем футболистом, и стороны близки к заключению соглашения.

Напомним, итальянец в 2017 году объявил о завершении карьеры футболиста.

Последним местом работы хавбека был клуб «Нью-Йорк Сити», пишет news.sportbox.ru.