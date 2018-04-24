Письмо кровью спасло российского спортсмена

Вторник, 24 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Письмо кровью спасло российского спортсмена

Написанное кровью письмо помогло российскому спортсмену выйти из китайской тюрьмы.

Известный российский спортсмен-экстремал Алексей Пыхов сумел вернуться домой из китайской тюрьмы, передав в российское консульство записку, написанную собственной кровью.

Хабаровский бейсджампер Алексей Пыхов 18 дней провел под арестом в Пекине за нарушение общественного порядка. Теперь он депортирован в Россию. После прыжка со строящегося небоскреба ему запретили посещать КНР в течение ближайших пяти лет.

Китай был последней точкой ежегодного азиатского тура Пыхова. В Пекине сейчас строится небоскреб Чайна-Цзунь высотой 528 метров. Пробираться туда Пыхову пришлось ночью, замаскировавшись под местного рабочего. Преодолев 108 этажей пешком, Пыхов встретил рассвет на крыше и около 6 утра шагнул в пропасть, все снимая на камеру. Приземлившись на людной улице, бейсджампер скрылся во дворах. Задержали его на паспортном контроле в аэропорту, когда спортсмен уже возвращался домой.

Во время ареста у Пыхова не было никакой возможности связаться ни с родными, ни с дипломатами. В небольшой камере с ним сидели более 10 арестантов. Когда один из них засобирался на свободу, Пыхов решил передать с ним письмо в российское консульство. Но писать было нечем, пишет ntv.ru.

Алексей Пыхов: «Я просто несколькими капельками крови из своего пальца нарисовал то же самое, сделал маленькую записочку и отдал ему. Через 14–15 дней началось какое-то движение по моему выдворению».

Дорогостоящий парашют Пыхову пока не вернули, но спортсмен уже присматривается к высотным объектам в родном Хабаровске. Впрочем, едва ли его тренировкам обрадуются местные правоохранители: у Пыхова уже были проблемы с законом и в России. Против экстремала возбуждали уголовное дело за организацию опасных туров по опорам высоковольтных линий. Тогда ему пришлось заплатить внушительный штраф.

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