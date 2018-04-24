Письмо кровью спасло российского спортсмена

Известный российский спортсмен-экстремал Алексей Пыхов сумел вернуться домой из китайской тюрьмы, передав в российское консульство записку, написанную собственной кровью.

Хабаровский бейсджампер Алексей Пыхов 18 дней провел под арестом в Пекине за нарушение общественного порядка. Теперь он депортирован в Россию. После прыжка со строящегося небоскреба ему запретили посещать КНР в течение ближайших пяти лет.

Китай был последней точкой ежегодного азиатского тура Пыхова. В Пекине сейчас строится небоскреб Чайна-Цзунь высотой 528 метров. Пробираться туда Пыхову пришлось ночью, замаскировавшись под местного рабочего. Преодолев 108 этажей пешком, Пыхов встретил рассвет на крыше и около 6 утра шагнул в пропасть, все снимая на камеру. Приземлившись на людной улице, бейсджампер скрылся во дворах. Задержали его на паспортном контроле в аэропорту, когда спортсмен уже возвращался домой.

Во время ареста у Пыхова не было никакой возможности связаться ни с родными, ни с дипломатами. В небольшой камере с ним сидели более 10 арестантов. Когда один из них засобирался на свободу, Пыхов решил передать с ним письмо в российское консульство. Но писать было нечем, пишет ntv.ru.

Алексей Пыхов: «Я просто несколькими капельками крови из своего пальца нарисовал то же самое, сделал маленькую записочку и отдал ему. Через 14–15 дней началось какое-то движение по моему выдворению».

Дорогостоящий парашют Пыхову пока не вернули, но спортсмен уже присматривается к высотным объектам в родном Хабаровске. Впрочем, едва ли его тренировкам обрадуются местные правоохранители: у Пыхова уже были проблемы с законом и в России. Против экстремала возбуждали уголовное дело за организацию опасных туров по опорам высоковольтных линий. Тогда ему пришлось заплатить внушительный штраф.