Платье и шляпа как у Меган Маркл пошли нарасхват

Среда, 04 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Платье и шляпа как у Меган Маркл пошли нарасхват

Одежда герцогини Сассекской Меган Маркл, в которой она появилась на матче по поло Audio Polo Challenge 2018 в Аскотте, полностью раскуплена.

Герцогиня появилась на состязаниях в летнем платье из хлопка в клетку с американской проймой нью-йоркской дизайнерской марки Shoshanna Gruss (дизайнер Шошанна Лонстейн Гросс) и легкой шляпе из соломки (panama hat) с черной репсовой лентой марки Madewell x Biltmore, дополнив наряд светло-коричневыми сандалиями.

Платье стоимостью около 400 долларов и шляпа за чуть более 60 долларов уже полностью раскуплены в интернет-магазинах этих брендов.

Одежда, в которой Меган Маркл в бытность невестой и позднее женой принца Гарри появлялась на публике, не впервые становится предметом ажиотажного спроса. Сразу после помолвки с принцем она надела на свою первую рождественскую службу в качестве его невесты пальто верблюжьего цвета канадского бренда Sentaler и шляпку цвета охры. Пальто, стоимость которого составляла около 1000 долларов, было быстро раскуплено.

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