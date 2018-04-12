Племянник испанского короля оскорбил чиновников из Малаги

Советники мэрии Малаги Ремедиос Рамос и Эдуардо Сорильи, а также генеральный секретарь Коммунистической партии Андалусии Эрнесто Альба и бывший советник мэрии Тони Морильяс, возвращались на высокоскоростном поезде с заседания партии. По словам Рамоса, они обсуждали между собой в неформальной обстановке инцидент, произошедший между доньей Софией и доньей Летисией на Пасху, и шутили на эту тему, когда услышали за спиной оскорбления в свой адрес. Как оказалось, этим же поездом ехал Фройлан де Маричалар, пишет noticia.ru.

Члены Союза левых сил утверждают, что в ходе беседы никого не обидели и не хотели вступать в конфликт. По их мнению, племянник испанского короля повел себя невоспитанно.