Племянник испанского короля оскорбил чиновников из Малаги

Четверг, 12 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Племянник испанского короля оскорбил чиновников из Малаги

В поезде AVE, следовавшем из Мадрида в Малагу, произошел инцидент с участием сына инфанты Елены Фройлана де Маричалара и членов Союза левых сил.

Советники мэрии Малаги Ремедиос Рамос и Эдуардо Сорильи, а также генеральный секретарь Коммунистической партии Андалусии Эрнесто Альба и бывший советник мэрии Тони Морильяс, возвращались на высокоскоростном поезде с заседания партии. По словам Рамоса, они обсуждали между собой в неформальной обстановке инцидент, произошедший между доньей Софией и доньей Летисией на Пасху, и шутили на эту тему, когда услышали за спиной оскорбления в свой адрес. Как оказалось, этим же поездом ехал Фройлан де Маричалар, пишет noticia.ru.

Члены Союза левых сил утверждают, что в ходе беседы никого не обидели и не хотели вступать в конфликт. По их мнению, племянник испанского короля повел себя невоспитанно.

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