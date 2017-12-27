Племянник короля Испании стал жертвой ограбления

Среда, 27 Декабрь 2017 Испания Испания Популярные материалы

Племянник короля Испании стал жертвой ограбления

Сын инфанты Елены Фроилан де Маричалар стал жертвой ограбления.

Инцидент произошел 6 декабря, когда Маричалар и его друзья выходили из игрового зала. Нападавшие похитили у молодых людей крупную сумму, которую те несли в конверте. В последние месяцы племянник короля был частым гостем в зале Canoe, расположенном на столичном проспекте Кастельяна, пишет noticia.ru.

После ограбления, произошедшего внутри вышеупомянутого заведения, о нем сообщили в полицию. Прибывшие на место офицеры записали показания пострадавших. Журналисты отмечают, что объем затрат юного наследника и его друзей и факт подачи заявления наводят на мысль о том, что речь шла о внушительной сумме. 

Правоохранительные органы оперативно задержали грабителя и установили его личность. Представители зала Canoe отказались давать комментарии, объяснив подобное решение заботой о конфиденциальности своих клиентов.

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