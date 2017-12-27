Племянник короля Испании стал жертвой ограбления

Инцидент произошел 6 декабря, когда Маричалар и его друзья выходили из игрового зала. Нападавшие похитили у молодых людей крупную сумму, которую те несли в конверте. В последние месяцы племянник короля был частым гостем в зале Canoe, расположенном на столичном проспекте Кастельяна, пишет noticia.ru.

После ограбления, произошедшего внутри вышеупомянутого заведения, о нем сообщили в полицию. Прибывшие на место офицеры записали показания пострадавших. Журналисты отмечают, что объем затрат юного наследника и его друзей и факт подачи заявления наводят на мысль о том, что речь шла о внушительной сумме.

Правоохранительные органы оперативно задержали грабителя и установили его личность. Представители зала Canoe отказались давать комментарии, объяснив подобное решение заботой о конфиденциальности своих клиентов.