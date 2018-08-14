Пляжи Бенидорма самые безопасные в Испании

Постоянное наблюдение ведется со всех возможных сторон: с земли, из воды и с воздуха, пишет noticia.ru.

Полиция ежедневно с самого утра приступает к осмотру местности сверху с помощью дронов. В море агенты спасательной службы на лодках отслеживают потенциальные угрозы для отдыхающих, а также помогают купающимся, которые сталкиваются с какими-либо сложностями.

На берегу работают пляжные спасатели. Помимо наблюдения за ситуацией они выполняют и другие функции: например, помогают при укусах медуз и занимаются мерами предупреждения.

Как сообщают в спасательной службе, в ее распоряжении на постоянной основе есть несколько машин скорой помощи и специальное медицинское оборудование. Кроме того, на побережье дежурят врачи.