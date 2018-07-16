По Испании пронеслись ураганы и смерчи

Больше других провинций пострадала Сарагоса. Поваленные ураганом деревья повредили автомобили и парализовали движение транспорта на нескольких улицах. В муниципалитете Альфархин стихия обезглавила быка Осборна.

В Бьелсе (Уэска) пришлось эвакуировать молодежный лагерь.

В провинциях Бургос, Леон, Сория и Самора менее чем за 10 часов выпало 15 мм осадков, а в Овьедо - 24 мм осадков.

На востоке страны на некоторых участках в Валенсии и Кастельона ураган сопровождался градом. В Морелье (Кастельон) уровень осадков достиг 28 мм всего за один час.

Более двух сотен сообщений об инцидентах, связанных с бушующей стихией, поступили в экстренные службы Кантабрии, пишет noticia.ru.

Отдыхающие на Менорке стали свидетелями внезапно поднявшегося 20-метрового смерча, который унес с пляжей зонтики, полотенца, надувные матрасы и другие вещи.