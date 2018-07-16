По Испании пронеслись ураганы и смерчи

Понедельник, 16 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

По Испании пронеслись ураганы и смерчи

В среду, 11 июля, в разных регионах Испании ураганы и смерчи застигли врасплох жителей и туристов.

Больше других провинций пострадала Сарагоса. Поваленные ураганом деревья повредили автомобили и парализовали движение транспорта на нескольких улицах. В муниципалитете Альфархин стихия обезглавила быка Осборна.

В Бьелсе (Уэска) пришлось эвакуировать молодежный лагерь.

В провинциях Бургос, Леон, Сория и Самора менее чем за 10 часов выпало 15 мм осадков, а в Овьедо - 24 мм осадков.

На востоке страны на некоторых участках в Валенсии и Кастельона ураган сопровождался градом. В Морелье (Кастельон) уровень осадков достиг 28 мм всего за один час.

Более двух сотен сообщений об инцидентах, связанных с бушующей стихией, поступили в экстренные службы Кантабрии, пишет noticia.ru.

Отдыхающие на Менорке стали свидетелями внезапно поднявшегося 20-метрового смерча, который унес с пляжей зонтики, полотенца, надувные матрасы и другие вещи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • 10 замков тамплиеров в Португалии

      Орден создавали для защиты христианских паломников, отправляющихся в Святую Землю, однако тамплиеры кроме этого помогали строить страну и оставили очень богатое наследие.

      Подробнее

    • Португалия: инновационный переход

      Необычный проект реализуется в Гимарайше.

      Подробнее

    • По Испании пронеслись ураганы и смерчи

      В среду, 11 июля, в разных регионах Испании ураганы и смерчи застигли врасплох жителей и туристов.

      Подробнее

    • Испания: Каталонские власти купили кратер вулкана

      Кратер вулкана Санта-Маргарита в Санта-Пау в регионе Гарроча перешел в госсобственность.

      Подробнее

    • Италия: очередная операция карабинеров с калабрийской «Ндрангета»

      В городе Реджо-ди-Калабрия в одноименной провинции на юге Италии полицейские провели спецоперацию и задержали 31 человека.

      Подробнее

    • Италия ежегодно теряет миллиард евро из-за контрабанды сигарет

      Каждая двадцатая пачка сигарет в Италии - контрафакт.

      Подробнее

    • Сборная Франции по футболу завоевала золото ЧМ-2018

      В финале она обыграла национальную команду Хорватии.

      Подробнее

    • SpaceX запустит израильскую станцию на Луну

      Американская компания SpaceX в декабре 2018 года в качестве попутной нагрузки ракеты Falcon 9 запустит израильскую автоматическую станцию на Луну.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda