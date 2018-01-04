По итогам 2017 года продажи автомобилей в Испании выросли

Четверг, 04 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

По итогам 2017 года продажи автомобилей в Испании выросли

Наряду с рынком труда, автомобильный сектор Испании показал в минувшем году положительную динамику.

В 2017-м было зарегистрировано 1,23 млн авто, что на 7,7% больше, чем годом ранее. Во многом такая радужная статистика сложилась благодаря увеличению продаж транспортных средств юридическим лицам и сервисам аренды, которые возросли соответственно на 12,8% и 9,2% по итогам года. Среди частных лиц показатели роста оказались скромнее - всего 4,4%, пишет espanarusa.com.

Положение дел на испанском автомобильном рынке традиционно считается индикатором состояния экономики в стране. Возросшие итоговые показатели продаж автомобилей говорят о стабилизации ситуации в Королевстве. Тем не менее, уровень продаж 2017 года по-прежнему очень далек от уровня 2007 года, когда было зарегистрировано почти 1,6 млн машин. Также стоит отметить, что темпы роста продаж автомобилей по итогам последних трех лет, в отличие от прошлогоднего результата, неизменно превышали 10%.

В первой половине 2017 года наблюдался повышенный спрос на автомобили, но впоследствии темпы продаж замедлились и, согласно данным ассоциаций Anfac, Ganvam y Faconauto, по итогам был показан прирост всего на 7,7%. Замедление спроса эксперты списывают на психологическую неуверенность потребителей в завтрашнем дне. Большинство семей предпочитает экономить и накапливать сбережения, чтобы нивелировать риски от возможной потери работы.

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