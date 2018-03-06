По северу Италии начнет курсировать гастрономический поезд

Вторник, 06 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

По северу Италии начнет курсировать гастрономический поезд

По северу Италии начнет курсировать гастрономический поезд«Трено деи Сапори».

«Трено деи Сапори» - инициатива северного отделения итальянской железнодорожной компании «Тренорд».

На поезде можно совершить короткое путешествие вдоль побережья озера Изео по ветке Бреша-Эдоло. Особое очарование поездкам придаст сам поезд: снаружи он выглядит, как состав начала XX столетия, а внутри установлены дисплеи и современные камеры.

Маршруты проходят по региону Франчакорта, побережью озера Изео и долине Валькамоника. Путешественникам предложат итальянские блюда и вина, пишет euromag.ru.

Поезд курсирует по выходным. Больше узнать о нем можно на официальном сайте.

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