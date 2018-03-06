По северу Италии начнет курсировать гастрономический поезд

«Трено деи Сапори» - инициатива северного отделения итальянской железнодорожной компании «Тренорд».

На поезде можно совершить короткое путешествие вдоль побережья озера Изео по ветке Бреша-Эдоло. Особое очарование поездкам придаст сам поезд: снаружи он выглядит, как состав начала XX столетия, а внутри установлены дисплеи и современные камеры.

Маршруты проходят по региону Франчакорта, побережью озера Изео и долине Валькамоника. Путешественникам предложат итальянские блюда и вина, пишет euromag.ru.

Поезд курсирует по выходным. Больше узнать о нем можно на официальном сайте.