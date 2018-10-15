По всей Италии протестные митинги студентов против правительства

Множество студентов вышли на улицы итальянских городов, чтобы выразить протест против политики правительства Италии в отношении образования. Основные студенческие ассоциации (UDS, UDU, Сеть Средних Студентов и другие) выдвинули требования отменить рассмотрение закона о сокращении затрат на образование.

Протестные митинги прошли под лозунгами: «Слишком много сокращений, и никаких перемен!», «Правительства перемен», «Кто боится перемен? Мы нет!» В Неаполе к шествию подключились иммигранты, скандирующие: «Сальвини, ты играешь с нашей жизнью. Уходи!» и «Пока есть Сальвини, итальянская политика будет расистской и фашистской».

В Турине протест перерос в беспорядки. Так, студентами Туринского университета были сожжены два манекена, изображающие вице-премьера Маттео Сальвини и главу правительства Луиджи Ди Майо. На митинге были замечены дымовые шашки и люди в масках, пишет napoli1.com.

Напомним, что в начале октября 2018 года правительством Италии была рассмотрена новая экономическая стратегия, которая предусматривает сокращение финансирования образования в стране на 100 миллионов евро. А 6 октября секретарь Демократической партии Италии Маурицио Мартина раскритиковал рассматриваемую правительством Италии новую экономическую стратегию на своей странице в Facebook.