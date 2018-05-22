Победитель кубка Португалии может не сыграть в Лиге Европы

Вторник, 22 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Победитель кубка Португалии может не сыграть в Лиге Европы

Благодаря победе в кубке Португалии «Дешпортиво Авеш» получил право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.

Однако клуб может лишиться этого из-за того, что вовремя не подал документы на лицензирование в УЕФА.

Пока неизвестно какое решение по этому клубу примет Европейский футбольный союз, но оно станет известно до 31 мая, когда УЕФА объявит клубы, которые прошли лицензирование, пишет campeones.ua.

«Авеш» впервые за 88-летнюю историю кубка Португалии стал его победителем, но закончил этот сезон на 13-м месте в чемпионате страны.

Если «Авешу» будет отказано в праве сыграть в ЛЕ-2018/19, его место займет финалист кубка - «Спортинг», который сразу попадет в групповой этап турнира.

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