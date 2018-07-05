Победителя «Евровидения-2018» уличили в плагиате

Четверг, 05 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Победителя «Евровидения-2018» уличили в плагиате

Звукозаписывающая компания Universal Music Studios уличила победительницу «Евровидения-2018» Нетту Барзилай в плагиате.

Представители компании направили претензию авторам песни «Toy» («Игрушка»), что их композиция похожа на хит группы The White Stripe’s «Seven Nation Army» 2003 года. В случае досудебного урегулирования стороны разделят авторские права на песню, но в данном случае Европейский вещательный союз, который организовывает музыкальный конкурс, признает песню плагиатом.

По правилам «Евровидения», все песни, исполненные на конкурсе, должны быть оригинальными, в случае выявления плагиата участника дисквалифицируют. Таким образом, проведение конкурса в Израиле в 2019 году находится под угрозой.

Израиль победил в «Евровидении» в четвертый раз. Страна одерживала победу в конкурсе в 1978, 1979 и 1998 годах. Второе место на «Евровидении-2018» заняла представительница Кипра Элени Фурейра с песней «Fuego» («Огонь»).

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