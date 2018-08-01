Победный дубль молодого итальянского теннисиста в Швейцарии

22-летний Маттео Берреттини стал победителем турнира ATP World Tour 250 - Swiss Open, в Гштааде, с призовым фондом 561.345 евро. Навпомним, что в прошлом году победителем Гштаада стал другой итальянец Фабио Фоньини. Фоньини, посеянный под первым номером, неудачно стартовал, проиграв эстонцу Юргену Зоппу – 1:6, 6:3, 3:6.

Берреттини же был неудержим. В первом круге он одолел Раду Албота из Молдовы – 6:4, 6:2, а во втором круге уверенно расправился с 4-й ракеткой турнира, россиянином Андреем Рублевым – 6:3, 6:3. Также уверенно, в четвертьфинале, был повержен опытный испанец, 8-я ракетка турнира, Фелисиано Лопес – 6:4, 6:3. В полуфинале на пути уроженца Рима стал знакомый нам Зопп, но и он не совладал – 6:4, 7:6. Финал с другим испанцем, второй ракеткой турнира, Роберто Баутистой-Агутом выдался очень упорно, но итальянец был сильнее – 7:6, 6:4, пишет napoli1.com.

- Это была просто невероятная неделя. Я показал лучший теннис в своей жизни, и очень счастлив. Здорово, что играл и в одиночке, и в паре и победил в обоих разрядах. Мечтал ли я о титуле ATP, когда начинал играть в теннис? Конечно, но это было чем-то очень далеким. В начале карьеры думаешь о более близких вещах. В прошлом году я выиграл свой первый челленджер, а теперь я стою здесь с трофеем ATP. Мотивировали ли меня успехи соотечественников Фоньини и Чеккинато? Да, очень сильно. Я внимательно слежу за их выступлениями, особенно давно за Фабио. Марко тоже проводит невероятный сезон. Думаю, мы помогаем друг другу такими результатами, и это здорово для итальянского тенниса, для болельщиков. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Я горжусь своей семьей, своей командой, получаю удовольствие от тренировок. Именно такой жизнью я хочу жить и, думаю, делаю все от меня зависящее, чтобы так и было. Семья всегда меня поддерживала. Они много путешествовали со мной на не слишком хорошие турниры, а теперь я здесь — играю рядом с великолепными Альпами. На этой неделе я приехал на турнир без тренера, зато с девушкой и с другом. Это здорово сработало, так что, может быть, стоит делать так почаще. Шучу, просто шучу!» — сказал Берреттини в интервью официальному сайту ATP.

А ведь Берреттини сделал победный дубль в Гштааде. В парном разряде он первенствовал со своим соотечественником Даниэле Браччиали, который начал профессионально играть в теннис до того, как Берреттини появился на свет — Браччиали в январе исполнилось уже 40 лет, а карьеру он начал в 1995 году.

«Это была невероятная неделя. Когда я приехал сюда, то не ожидал, что смогу завоевать титул. Поздравляю моего партнера Маттео, который выиграл здесь два трофея. Эта неделя для него получилась фантастической», — приводит слова Браччиали официальный сайт тура.

Вот так, молодой итальянский мастер ракетки, который ранее не выходил в турниры АТР стал победителем крупного турнира. Эта победа значит очень много для Берреттини и в плане рейтинга. Он перешагнул сразу через 30 ступеней рейтинга АТР и вплотную приблизился к ТОП-50, заняв 54-ю ступеньку.

В мировом рейтинге изменений не много. Фабио Фоньини, не сумевший защитить очки в Гштааде, поплатился одной позицией и стал 15-м. свои позиции в ТОП-50 сохранили Марко Чеккинато – 22-я и Андреас Сеппи – 48-я.

У женщин также не много изменений, тем более, что представительство в ТОП- 100 не так ощутимо. Камила Джорджи опустилась на 37-ю строчку рейтинга, а Сара Эррани – на 77-ю.

Чего ждать итальянскому теннису от грядущей недели? Центр тяжести мирового тенниса постепенно смещается в сторону США, что немудрено, так как в конце августа стартует заключительный турнир из серии Большого Шлема – US Open. Фабио Фоньини решил подбираться к США со стороны Мексики и заявился на турнире ATP World Tour 250 - Los Cabos Open, в Кабо Сан Лукасе, с призовым фондом 808.770 долларов. Фоньини посеян здесь под 2-м номером и ждет своего соперника во втором круге.

Маттео Берреттини остался пока на европейском грунте и сыграет в турнире ATP World Tour 250 - Austrian Open Kitzbühel, с призовым фондом 561.345 евро. Первым его соперником станет опытный француз Жиль Симон, имеющий 5-й номер посева.