Почему «Реал» предложил Роналду контракт на 30 млн евро

Как сообщает издание AS, соглашение может быть подписано до чемпионата мира 2018 года. В таком случае португалец займет третью строку в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира. Почему королевский клуб готов увеличить жалование звездному нападающему - в материале RT.

Криштиану Роналду по праву считается одним из величайших футболистов в истории. За свою карьеру португалец завоевал множество как командных, так и личных трофеев, а также побил огромное количество рекордов. Но все это он делал не бесплатно. Уроженец Фуншала всегда знал себе цену и требовал, чтобы его талант достойно оплачивался, пишет russian.rt.com.

Роналду защищает цвета «Реала» на протяжении девяти лет и за это время стал настоящим символом клуба. Португалец трижды добывал для Мадрида главный трофей Лиги чемпионов. Криштиану всегда отмечал, что лучший игрок мира, которым он себя считает, должен получать соответствующее жалование. Иначе он может сменить место работы.

По сообщениям газеты AS, «Реал» уважает желание игрока получать соответствующее его статусу жалование. Королевский клуб решил предложить главной звезде новый контракт с увеличением зарплаты. По новому договору Роналду будет получать 30 млн евро в год, однако эта сумма может вырасти еще на 2 млн евро из-за бонусов. При этом срок действующего соглашения останется неизменным и будет рассчитан до лета 2021 года. Пятикратному обладателю «Золотого мяча» на тот момент будет 36 лет.

Примечательно, что «Реал» намерен переоформить контракт со своим лидером до чемпионата мира 2018 года. В случае успеха на мундиале запросы Роналду могут серьезно вырасти.