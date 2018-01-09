Почерк рассказал о характерах принцессы Леонор и инфанты Софии

Психолог Кармен Муньос по просьбе издания El Mundo проанализировала почерк принцессы и инфанты.

Оказалось, в почерке 12-летней Леонор написание буквы L почти совпадает с тем, как пишет эту букву ее мать. «Такая L показывает сильный характер, взрывы гнева или протест». Вместе с тем вполне вероятно, что дочке просто нравится почерк матери и она стремится ему подражать. «Но это случается, когда ты неосознанно идентифицируешь себя с данным свойством характера», - утверждает Муньос. Так что, хотя почерк имеет свойство меняться со временем, уже сейчас можно утверждать, что Леонор унаследовала непростой характер Летисии.

Кроме того, почерк принцессы указывает на то, что она полностью осознает свою роль и не противится традициям и нормам, а сфокусирована на них. «Напротив, ее сестра чувствует себя более свободно, независимо и самостоятельно, - отмечает психолог. - Однако она подвержена переменам настроения и более уязвима».

В подписи инфанты Софии наибольшее внимание у специалиста вызвало подчеркивание своего имени как финальный росчерк. Муньос связывает это с «поиском уверенности, необходимостью утвердить себя, свои поступки и слова». Возможно, София видит в старшей сестре человека более уверенного в себе, с более сильным характером, передает espanarusa.com.

Два элемента подписей сестер объединяют их с Летисией и отсутствуют в подписи Фелипе: точки над í и точки после своего королевского титула. Первое говорит о том, что они «внимательны к деталям, любят порядок и тщательность во всем, вплоть до перфекционизма». Точка в самом конце подписи, которая также может быть подражанием подписи матери, - «знак недоверия к окружающим, жажды большей приватности в своей жизни». Принцесса и инфанта озабочены защитой своего личного пространства и наиболее сокровенного. Точка в конце подписи - граница, до которой позволено приближаться тем, кто хотел бы больше узнать об их личностях.