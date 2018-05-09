«Почта Италии» набирает персонал в регионе Кампания

Среда, 09 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

«Почта Италии» набирает персонал в регионе Кампания

«Poste Italiane» начинают дополнительный рекрутинг: объявлен набор почтальонов, которые будут работать в течение весны–лета 2018.

Набор почтальонов на всей территории Италии осуществляется по трудовому договору на определенный срок в пики сезона для замещения отсутствующих работников. Требуются кандидатуры со средним или высшим образованием, но без обязательного опыта работы. Рекрутинг проводится в рамках общей программы найма «Poste Italiane» на 2015–2020 годы, в которой заложено 8 тысяч рабочих мест, половину из которых займет молодежь, пишет napoli1.com.

Размер зарплаты не указывается в объявлении, но, исходя из прошлого опыта, предполагается 1100 евро в месяц, пишет Grandenapoli.it. Рекрутинг проходит в три этапа после обязательного представления резюме через интернет. После одобрения резюме кандидат получит приглашение в офис по месту работы для контрольных тестов на логическое мышление и практики вождения с почтовым грузом. Почтовые филиалы в Кампании: Казерта, Беневенто, Неаполь, Авеллино, Салерно.

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