«Почта Италии» набирает персонал в регионе Кампания

Набор почтальонов на всей территории Италии осуществляется по трудовому договору на определенный срок в пики сезона для замещения отсутствующих работников. Требуются кандидатуры со средним или высшим образованием, но без обязательного опыта работы. Рекрутинг проводится в рамках общей программы найма «Poste Italiane» на 2015–2020 годы, в которой заложено 8 тысяч рабочих мест, половину из которых займет молодежь, пишет napoli1.com.

Размер зарплаты не указывается в объявлении, но, исходя из прошлого опыта, предполагается 1100 евро в месяц, пишет Grandenapoli.it. Рекрутинг проходит в три этапа после обязательного представления резюме через интернет. После одобрения резюме кандидат получит приглашение в офис по месту работы для контрольных тестов на логическое мышление и практики вождения с почтовым грузом. Почтовые филиалы в Кампании: Казерта, Беневенто, Неаполь, Авеллино, Салерно.